Путін каже, що захід заздрить величі Росії

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що західні цивілізовані країни заздрять величі Росії та її природному багатству.

Джерело: звернення Путіна 30 вересня

Пряма мова: "Захід шукав і шукає новий шанс послабити і розвалити Росію, їм не дає спокою, що є така велика країна, величезна країна з її територією, природними багатствами, ресурсами".

Деталі: За його словами, росіяни захищатимуть свої "цінності" від Заходу. Він стверджує, що цивілізовані країни постійно мріяли про "розпад Росії".

Російський диктатор укотре заявив, що Захід намагається послабити РФ, бо заздрить її величі та ресурсам.

Нагадаємо:

У Туві сім'ям мобілізованих росіян роздають баранів, картоплю, вугілля або дрова.