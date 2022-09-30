Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Путин говорит, что запад завидует величию России

Алена МазуренкоПятница, 30 сентября 2022, 16:01

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что западные цивилизованные страны завидуют величию России и ее природному богатству. 

Источник: обращение Путина 30 сентябра 

Прямая речь: "Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, им не дает покоя, что в мирк есть такая великая страна, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами".

Детали: По его словам, росссияне будут защищать свои ценности от Запада. Он утверждает, что цивилизованные страны постоянно мечтали о "распаде России".

Российский диктатор в очередной раз заявил, что Запад пытается ослабить РФ, потому что завидует ее величию и ресурсам.

Напомним: 

  • В Туве семьям мобилизованных россиян раздают баранов, картошту, уголь или дрова. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Столтенберг: Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь

Байден: США помогут Украине вернуть ее территории

Все новости...
Путин
Байден предупредил Путина: США и союзники готовы защищать каждый дюйм территории НАТО
Путин подписал новый указ: призывают 120 тысяч россиян
Путин на митинге повторил свою пропаганду и давал команду кричать "Ура"
Последние новости
04:11
Куба просит США об экстренной помощи после урагана "Иен" — WSJ
03:20
КНДР впервые провела четыре запуска баллистических ракет за неделю
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" и десяток россиян
01:35
Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины
01:00
Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине
00:37
Россияне обстреляли из "Градов" Сумскую область
00:02
Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет
23:52
Украина уведомила Международный суд ООН о юридических последствиях аннексии для иска против РФ
23:29
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине
23:12
Белый дом не исключает передачу Украине западных танков, но пока таких планов нет
Все новости...