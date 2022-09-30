Путин говорит, что запад завидует величию России

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что западные цивилизованные страны завидуют величию России и ее природному богатству.

Источник: обращение Путина 30 сентябра

Прямая речь: "Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, им не дает покоя, что в мирк есть такая великая страна, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами".

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Детали: По его словам, росссияне будут защищать свои ценности от Запада. Он утверждает, что цивилизованные страны постоянно мечтали о "распаде России".

Российский диктатор в очередной раз заявил, что Запад пытается ослабить РФ, потому что завидует ее величию и ресурсам.

Напомним:

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