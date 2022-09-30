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У Дніпрі з-під завалів дістали тіло третього загиблого від удару російських ракет

П'ятниця, 30 вересня 2022, 18:18
Фото: T.ME/DNIPROPETROVSKAODA

У Дніпрі під завалами на транспортному підприємстві, в яке влучила російська ракета, знайшли тіло третього загиблого.

Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Пряма мова: "15.36. Тіло другого загиблого щойно знайшли під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі. Там триває пошукова операція після нічного удару російського "Іскандера".

На цей час ворожа атака забрала два життя, п’ятеро людей поранені. Рятувальники продовжують шукати ще одного зниклого з ночі співробітника АТП".

Оновлено: Пізніше Резніченко повідомив, що рятувальники знайшли тіло третього загиблого під час атаки на транспортне підприємство Дніпра. Пошукову операцію завершили.

Що цьому передувало: У Дніпрі в ніч на 30 вересня Росія завдала удару "Іскандерами" по транспортному підприємству. Резніченко вранці повідомив про одного загиблого і п’ятьох поранених.

Теми: війнаДніпро
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