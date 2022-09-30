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В Днепре из-под завалов достали тело третьего погибшего от удара российских ракет

Пятница, 30 сентября 2022, 18:18
В Днепре из-под завалов достали тело третьего погибшего от удара российских ракет
Фото: T.ME/DNIPROPETROVSKAODA

В Днепре под завалами на транспортном предприятии, в которое попала российская ракета, нашли тело третьего погибшего.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко

Прямая речь: "15.36. Тело второго погибшего только что нашли под завалами на транспортном предприятии в Днепре. Там продолжается поисковая операция после ночного удара российского "Искандера".

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В настоящее время вражеская атака унесла две жизни, пять человек ранены. Спасатели продолжают искать еще одного пропавшего с ночи сотрудника АТП".

Обновлено: Позже Резниченко сообщил, что спасатели нашли тело третьего погибшего во время атаки на транспортное предприятие Днепра. Поисковую операцию завершили.

Что этому предшествовало: В Днепре в ночь на 30 сентября Россия нанесла удар "Искандерами" по транспортному предприятию. Резниченко утром сообщил об одном погибшем и пятерых раненых.

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Темы: войнаДнепр
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