В Днепре из-под завалов достали тело третьего погибшего от удара российских ракет

В Днепре под завалами на транспортном предприятии, в которое попала российская ракета, нашли тело третьего погибшего.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко

Прямая речь: "15.36. Тело второго погибшего только что нашли под завалами на транспортном предприятии в Днепре. Там продолжается поисковая операция после ночного удара российского "Искандера".

В настоящее время вражеская атака унесла две жизни, пять человек ранены. Спасатели продолжают искать еще одного пропавшего с ночи сотрудника АТП".

Обновлено: Позже Резниченко сообщил, что спасатели нашли тело третьего погибшего во время атаки на транспортное предприятие Днепра. Поисковую операцию завершили.

Что этому предшествовало: В Днепре в ночь на 30 сентября Россия нанесла удар "Искандерами" по транспортному предприятию. Резниченко утром сообщил об одном погибшем и пятерых раненых.