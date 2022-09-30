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США чекають від України синхронізації санкцій, включно з Альфа-банком - Маркарова

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 16:43

Сполучені Штати очікують, що українські санкції будуть синхронізовані з американськими, включаючи обмеження проти Альфа-банку.

Про це Маркарова розповіла у інтерв’ю "Європейській правді".

"Найважливішою є синхронність санкцій у країнах G7 та ЄС – тобто там, де вони найбільш відчутні. Але для наших партнерів важливо і те, щоб ми накладали санкції на російських урядовців і так далі. Вони чекають, що усі наші санкції теж будуть синхронізовані й віддзеркалені", - зауважила посол.

За словами Маркарової, зараз "цей процес набирає обертів". 

"Ви бачите, що у нас вже ухвалений законопроєкт, який ще більш важливий через можливість вилучення активів на користь держави", - сказала вона.

На уточнювальне запитання щодо роботи Альфа-банку в Україні попри те, що той перебуває під санкціями США, Маркарова відповіла, що "всі причетні до цієї агресії, фізичні особи, військові, бізнес, олігархи – всі безумовно повинні бути санкціоновані. Всюди. І в Україні також".

Як відомо, США заборонили будь-які відносини з Альфа-банком Михайла Фрідмана, і бізнесмен з партнерами під міжнародними санкціями, а в Україні Альфа-банк працює навіть під час вторгнення. Читайте більше про це: Танці навколо санкцій. Що у Зеленського вирішили робити з Фрідманом та іншими російськими олігархами?

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Теми: СШАУкраїнасанкціїбанки
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