Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

США ждут от Украины синхронизации санкций, включая Альфа-банк – Маркарова

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 16:43

Соединенные Штаты ожидают, что украинские санкции будут синхронизированы с американскими, включая ограничения против Альфа-банка.

Об этом Маркарова рассказала в интервью "Европейской правде".

"Важнейшей является синхронность санкций в странах G7 и ЕС - то есть там, где они наиболее ощутимы. Но для наших партнеров важно и то, чтобы мы накладывали санкции на российских чиновников и так далее. Они ждут, что все наши санкции тоже будут синхронизированы и отражены", - отметила посол.

По словам Маркаровой, сейчас "этот процесс набирает обороты". 

"Вы видите, что у нас уже принят законопроект, который еще более важен из-за возможности изъятия активов в пользу государства", - сказала она.

На уточняющий вопрос относительно работы Альфа-банка в Украине несмотря на то, что тот находится под санкциями США, Маркарова ответила, что "все причастные к этой агрессии, физические лица, военные, бизнес, олигархи - все безусловно должны быть санкционированы. Повсюду. И в Украине также".

Как известно, США запретили любые отношения с Альфа-банком Михаила Фридмана, и бизнесмен с партнерами под международными санкциями, а в Украине Альфа-банк работает даже во время вторжения.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте интервью полностью: Оксана Маркарова: У США не осталось красных линий по оружию для Украины

Темы: СШАУкраинасанкциибанки
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Столтенберг: Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь

Байден: США помогут Украине вернуть ее территории

Все новости...
США
Байден: США помогут Украине вернуть ее территории
Путин обвинил США в организации взрывов на "Северных потоках"
США в пятницу объявят санкционный ответ на аннексию – СМИ
Последние новости
04:43
Николаев: Россияне попали в жилой дом
04:11
Куба просит США об экстренной помощи после урагана "Иен" — WSJ
03:20
КНДР впервые провела четыре запуска баллистических ракет за неделю
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" и десяток россиян
01:35
Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины
01:00
Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине
00:37
Россияне обстреляли из "Градов" Сумскую область
00:02
Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет
23:52
Украина уведомила Международный суд ООН о юридических последствиях аннексии для иска против РФ
23:29
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине
Все новости...