США ждут от Украины синхронизации санкций, включая Альфа-банк – Маркарова

Соединенные Штаты ожидают, что украинские санкции будут синхронизированы с американскими, включая ограничения против Альфа-банка.

Об этом Маркарова рассказала в интервью "Европейской правде".

"Важнейшей является синхронность санкций в странах G7 и ЕС - то есть там, где они наиболее ощутимы. Но для наших партнеров важно и то, чтобы мы накладывали санкции на российских чиновников и так далее. Они ждут, что все наши санкции тоже будут синхронизированы и отражены", - отметила посол.

По словам Маркаровой, сейчас "этот процесс набирает обороты".

"Вы видите, что у нас уже принят законопроект, который еще более важен из-за возможности изъятия активов в пользу государства", - сказала она.

На уточняющий вопрос относительно работы Альфа-банка в Украине несмотря на то, что тот находится под санкциями США, Маркарова ответила, что "все причастные к этой агрессии, физические лица, военные, бизнес, олигархи - все безусловно должны быть санкционированы. Повсюду. И в Украине также".

Как известно, США запретили любые отношения с Альфа-банком Михаила Фридмана, и бизнесмен с партнерами под международными санкциями, а в Украине Альфа-банк работает даже во время вторжения.

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