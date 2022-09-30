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Путін пригадав США ядерні удари і сказав, що це "прецедент"

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 16:57
Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США застосувавши у 20 столітті ядерну зброю, створила цим прецедент.

Джерело: промова Путіна

Пряма мова: "США єдина країна в світі, що двічі застосувала ядерну зброю, знищивши японські міста Хіросіму і Нагасакі. До речі, створили прецедент".

Деталі: Путін також додав, що США разом з англійцями "без будь-якої воєнної необхідності перетворили на руїни під час Другої світової війни Дрезден, Гамбург, Кельн".

Передісторія:

  • Нещодавно Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Теми: СШАядерна зброяРосія
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