Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Путин припомнил США ядерные удары и сказал, что это "прецедент"

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 16:57
Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил, что США применив в 20 веке ядерное оружие, создала этим прецедент.

Источник: речь Путина

Прямая речь: "США единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати, создали прецедент".

Детали: Путин также добавил, что США вместе с англичанами "без всякой военной необходимости превратили в руины во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кельн".

Предыстория:

  • Недавно Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Темы: СШАядерное оружиеРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: ВСУ отвоюют Лиман за следующие 72 часа

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Столтенберг: Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь

Все новости...
США
США ждут от Украины синхронизации санкций, включая Альфа-банк – Маркарова
Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США
США обвинили российского олигарха Дерипаску в нарушении санкций
Последние новости
05:18
ISW: ВСУ отвоюют Лиман за следующие 72 часа
04:43
Николаев: Россияне попали в жилой дом
04:11
Куба просит США об экстренной помощи после урагана "Иен" — WSJ
03:20
КНДР впервые провела четыре запуска баллистических ракет за неделю
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" и десяток россиян
01:35
Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины
01:00
Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине
00:37
Россияне обстреляли из "Градов" Сумскую область
00:02
Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет
23:52
Украина уведомила Международный суд ООН о юридических последствиях аннексии для иска против РФ
Все новости...