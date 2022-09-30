Путин припомнил США ядерные удары и сказал, что это "прецедент"
Пятница, 30 сентября 2022, 16:57
Президент России Владимир Путин заявил, что США применив в 20 веке ядерное оружие, создала этим прецедент.
Источник: речь Путина
Прямая речь: "США единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати, создали прецедент".
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Детали: Путин также добавил, что США вместе с англичанами "без всякой военной необходимости превратили в руины во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кельн".
Предыстория:
- Недавно Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.
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