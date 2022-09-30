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Російський "невидимий" безпілотник містить деталі з Німеччини, Японії й Китаю – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 30 вересня 2022, 18:20
збитий безпілотник "Картограф", фото Командування повітряних сил ЗСУ

Російський безпілотник-шпигун "Картограф", який використовується у війні проти України, містить деталі з Німеччини, Японії та Китаю.

Джерело: The Times із посиланням на внутрішній документ Міноборони України

Деталі: Видання зазначає, що Міноборони України називає цей безпілотник "практично невидимим" у небі. Він може літати на висоті до 5 000 метрів, що робить його недосяжним для переносних зенітно-ракетних комплексів.

Аналітики виявили в цьому БПЛА іноземні компоненти, які "можна вільно придбати", включно з двигуном із Німеччини, свічкою запалювання з Японії та мікропроцесором у камерах, виробленим у Китаї.

У документі, з яким ознайомилася The Times, ідеться про те, що країнам необхідно вжити суворіших заходів для запобігання передачі Росії товарів і технологій подвійного призначення.

Оснащений камерою з 12 об'єктивами, безпілотний літальний апарат "Картограф" призначений для виконання розвідувальних місій і створення карт місцевості. Вважається, що цей безпілотник використовували поблизу лінії фронту для оцінки ситуації на місцевості та розташування української техніки. Він вважався дуже секретним, поки нещодавно не був помічений на полі бою в Україні. За даними порталу Oryx, що документує російські втрати, з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого було знищено або захоплено не менше восьми таких апаратів.

Знищення таких безпілотників виявилося складним завданням для українських військ, оскільки їм доводиться чекати, поки апарат підлетить ближче до землі, щоб уразити його.

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Джерело в українському оборонному відомстві повідомило виданню, що безпілотник може бути виявлений спеціалізованими системами захисту від безпілотників, які використовують радари і лазерні далекоміри.

Що передувало: 2 вересня зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил збив ворожий безпілотник "Картограф" у Миколаївській області.

Теми: зброяРосіяНімеччинаЯпонія
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