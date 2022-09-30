Российский "невидимый" беспилотник содержит детали из Германии, Японии и Китая – СМИ

Российский беспилотник-шпион "Картограф", который используется в войне против Украины, содержит детали из Германии, Японии и Китая.

Источник: The Times со ссылкой на внутренний документ Минобороны Украины

Детали: Издание отмечает, что Минобороны Украины называет этот беспилотник "практически невидимым" в небе. Он может летать на высоте до 5 000 метров, что делает его недосягаемым для переносных зенитно-ракетных комплексов.

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Аналитики обнаружили в этом БПЛА иностранные компоненты, которые "можно свободно приобрести", включая двигатель из Германии, свечу зажигания из Японии и микропроцессор в камерах, произведенный в Китае.

В документе, с которым ознакомилась The Times, говорится, что странам необходимо принять более строгие меры для предотвращения передачи России товаров и технологий двойного назначения.

Оснащенный камерой с 12 объективами, беспилотный летательный аппарат "Картограф" предназначен для выполнения разведывательных миссий и создания карт местности. Считается, что этот летательный аппарат использовался вблизи линии фронта для оценки ситуации на местности и положения украинской техники. Он считался очень секретным, пока недавно не был замечен на поле боя в Украине. По данным портала Oryx, документирующего российские потери, с момента полномасштабного вторжения 24 февраля было уничтожено или захвачено не менее восьми таких аппаратов.

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Уничтожение таких беспилотников оказалось сложной задачей для украинских войск, поскольку им приходится ждать, пока аппарат подлетит ближе к земле, чтобы поразить его.

Источник в украинском оборонном ведомстве сообщил изданию, что беспилотник может быть обнаружен специализированными системами защиты от беспилотников, использующими радары и лазерные дальномеры.

Что предшествовало: 2 сентября зенитное ракетное подразделение Воздушных сил сбило вражеский беспилотник "Картограф" в Николаевской области.