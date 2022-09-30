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Российский "невидимый" беспилотник содержит детали из Германии, Японии и Китая – СМИ

Катерина ТищенкоПятница, 30 сентября 2022, 18:20
сбитый беспилотник "Картограф", фото Командования воздушных сил ВСУ

Российский беспилотник-шпион "Картограф", который используется в войне против Украины, содержит детали из Германии, Японии и Китая.

Источник: The Times со ссылкой на внутренний документ Минобороны Украины

Детали: Издание отмечает, что Минобороны Украины называет этот беспилотник "практически невидимым" в небе. Он может летать на высоте до 5 000 метров, что делает его недосягаемым для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Аналитики обнаружили в этом БПЛА иностранные компоненты, которые "можно свободно приобрести", включая двигатель из Германии, свечу зажигания из Японии и микропроцессор в камерах, произведенный в Китае.

В документе, с которым ознакомилась The Times, говорится, что странам необходимо принять более строгие меры для предотвращения передачи России товаров и технологий двойного назначения.

Оснащенный камерой с 12 объективами, беспилотный летательный аппарат "Картограф" предназначен для выполнения разведывательных миссий и создания карт местности. Считается, что этот летательный аппарат использовался вблизи линии фронта для оценки ситуации на местности и положения украинской техники. Он считался очень секретным, пока недавно не был замечен на поле боя в Украине. По данным портала Oryx, документирующего российские потери, с момента полномасштабного вторжения 24 февраля было уничтожено или захвачено не менее восьми таких аппаратов.

Уничтожение таких беспилотников оказалось сложной задачей для украинских войск, поскольку им приходится ждать, пока аппарат подлетит ближе к земле, чтобы поразить его.

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Источник в украинском оборонном ведомстве сообщил изданию, что беспилотник может быть обнаружен специализированными системами защиты от беспилотников, использующими радары и лазерные дальномеры.

Что предшествовало: 2 сентября зенитное ракетное подразделение Воздушных сил сбило вражеский беспилотник "Картограф" в Николаевской области.

Темы: оружиеРосcияГерманияЯпония
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