Путін на мітингу повторив свою пропаганду і давав команду кричати "Ура"

Президент РФ Володимир Путін знову повторив свою неправдиву заяву про те, що Росія створила сучасну Україну і нібито у жителів окупованих Росією територій Україна намагалася "витравити історичну свідомість".

Джерело: Путін на мітингу-концерті на Красній площі на честь незаконної анексії українських територій у п'ятницю ввечері

Пряма мова: "Саме Росія створила сучасну Україну, передавши туди історичні території самої Росії разом із населенням, яке ніхто не питав про те, де, як хочуть жити люди, як вони хочуть влаштувати майбутнє своїх дітей, у якій державі. І під час розвалу Радянського Союзу сталося те саме. Еліти вирішували все між собою, мільйони простих громадян ніхто ні про що не запитав. І тільки зараз тільки сучасна Росія надала людям, які проживають у "Луганській народній республіці", Донецькій, у Запоріжжі, у Херсоні право вибору".

Деталі: Путін двічі згадав Запоріжжя як нібито окуповану РФ територію, хоча воно таким не є. Росія змогла захопити тільки частину Запорізької області, але не обласний центр.

"Ми зробимо все, щоб підтримати наших братів і сестер – і в Запоріжжі, і в Херсоні, і в Донецьку, і в Луганську", – сказав також президент країни-агресора.

Він переконував росіян, що у мешканців окупованих Росією територій упродовж десятиліть "намагалися витравити історичну свідомість, знищити їхні традиції, заборонити розмовляти рідною мовою, заборонити культуру", але вони нібито "в серці пронесли любов до своєї історичної батьківщини і передали це своїм дітям".

Путін також розповів присутнім історію про те, що в Луганську кілька днів тому люди, які стояли в черзі на "голосування" на влаштованому Росією псевдореферендумі, нібито не залишили черги, навіть коли поруч упав снаряд. "Дивовижно", - прокоментував він. Водночас Путін не навів жодних доказів правдивості своєї розповіді та не назвав точне місце такої "події".

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Президент країни-агресора також закликав присутніх на Красній площі три рази прокричати "Ура" російським окупантам, які вторглися в Україну.

"На знак підтримки, подяки, визнання їхніх заслуг за їхній героїзм і самопожертву пропоную звідси послати їм сигнал підтримки, поваги і схиляння перед їхньою жертовністю і героїзмом. Пропоную зробити це голосно, щоб за тисячі кілометрів вони почули голос із Красної площі триразовим "Ура". Набрали повітря і за моєю командою на рахунок "три": раз, два, три – Ура! Ура! Ура!", – скомандував Путін.

Що передувало: Раніше у п'ятницю Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.