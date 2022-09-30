Путин на митинге повторил свою пропаганду и давал команду кричать "Ура"

Президент РФ Владимир Путин снова повторил свое неправдивое заявление о том, что Россия создала современную Украину и якобы у жителей оккупированных Россией территорий Украина пыталась "вытравить историческое сознание".

Источник: Путин на митинге-концерте на Красной площади в честь незаконной аннексии украинских территорий в пятницу вечером

Прямая речь: "Именно Россия создала современную Украину, передав туда исторические территории самой России вместе с населением, которое никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве. И при развале Советского Союза произошло то же самое. Элиты решали все между собой, миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил. И только сейчас только современная Россия предоставила людям, проживающим в "Луганской народной республике", Донецкой, в Запорожье, в Херсоне право выбора".

Реклама:

Детали: Путин дважды упомянул Запорожье как якобы оккупированную РФ территорию, хотя оно таковым не является. Россия смогла захватить только часть Запорожской области, но не областной центр.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать наших братьев и сестер – и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске", – сказал также президент страны-агрессора.

Он убеждал россиян, что у жителей оккупированных территорий в течение десятилетий "пытались вытравить историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на родном языке, запретить культуру", но они якобы "в сердце пронесли любовь к своей исторической родине и передали это своим детям".

ВИДЕО ДНЯ

Путин также рассказал присутствующим историю о том, что в Луганске несколько дней назад люди, стоявшие в очереди на "голосование" на устроенном Россией псевдореферендуме, якобы не покинули очередь, даже когда рядом упал снаряд. "Удивительно", - прокомментировал он. В то же время, Путин не привел никаких доказательств правдивости своего рассказа и не назвал точное место такого "происшествия".

Президент страны-агрессора также призвал присутствующих на Красной площади три раза прокричать "Ура" российским оккупантам, вторгнувшимся в Украину.

"В знак поддержки, благодарности, признания их заслуг за их героизм и самопожертвование предлагаю отсюда послать им сигнал поддержки, уважения и преклонения перед их жертвенностью и героизмом. Предлагаю сделать это громко, чтобы за тысячи километров они услышали голос с Красной площади трехкратным "Ура". Набрали воздуха и по моей команде на счет "три": раз, два, три – Ура! Ура! Ура!", – скомандовал Путин.

Что предшествовало: Ранее в пятницу Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.