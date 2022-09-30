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У Києві пускають два нові автобусні маршрути

Ірина БалачукП'ятниця, 30 вересня 2022, 21:06
У Києві пускають два нові автобусні маршрути
Фото КМДА

1 жовтня у столиці розпочнуть роботу два нових автобусні маршрути – №25 від "Києва-Волинського" до Національного музею історії України в Другій світовій війні та №44 з Троєщини на Березняки.

Джерело: сайт міської влади з посиланням першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника

Пряма мова Поворозника: "За результатами дослідження пасажиропотоків у місті, КП "Київпастранс"
вирішив запровадити два нових маршрути. Зокрема, один з них – №25 пролягатиме від залізничної станції "Київ-Волинський" до Національного музею історії України в Другій світовій війні, другий – №44 пролягатиме від вулиці Милославської до житлового масиву Березняки".

Деталі: За інформацією КП "Київпастранс" рух автобусів буде організовано:

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  • маршрут № 25 "Залізнична станція "Київ-Волинський" – вулиця Новопольова (від вулиці Пост-Волинської) – вулиця Суздальська – проспект Відрадний – вулиця Гарматна – вулиця Борщагівська – вулиця Вадима Гетьмана – бульвар Чоколівський – Севастопольська площа – проспект Валерія Лобановського – вулиця Андрія Головка – вулиця Протасів Яр – вулиця Антоновича (у зворотному напрямку вулиця Велика Васильківська – вулиця Ділова – вулиця Антоновича) – вулиця Євгена Коновальця – вулиця Князів Острозьких (колишня вулиця Московська) – вулиця Івана Мазепи – вулиця Лаврська до Національного музею історії України у Другій світовій війні";
  • маршрут № 44 "Вулиця Милославська (від вулиці Радунської) – вулиця Лісківська – вулиця Радунська – вулиця Теодора Драйзера – вулиця Оноре де Бальзака (парна сторона) – проспект Романа Шухевича – бульвар Перова – проспект Алішера Навої – вулиця Князя Романа Мстиславича (колишня вулиця Генерала Жмаченка) – вулиця Євгена Сверстюка – вулиця Березняківська (до вулиці Юрія Шумського)".

Маршрут №44 обслуговуватимуть автобуси, надані Києву європейськими партнерами.   

Теми: Київтранспорт
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