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В Киеве пускают два новых автобусных маршрута

Ирина БалачукПятница, 30 сентября 2022, 21:06
В Киеве пускают два новых автобусных маршрута
Фото КГГА

1 октября в столице начнут работу два новых автобусных маршрута – №25 от "Киева-Волынского" до Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и №44 с Троещины на Березняки.

Источник: сайт городской власти со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника

Прямая речь Поворозника: "По результатам исследования пассажиропотоков в городе, КП "Киевпастранс" решил ввести два новых маршрута. В частности, один из них – №25 будет пролегать от железнодорожной станции "Киев-Волынский" до Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, второй – №44 будет пролегать от улицы Милославской до жилого массива Березняки".

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Детали: По информации КП "Киевпастранс" движение автобусов будет организовано:

  • маршрут № 25 "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" – улица Новополевая (от улицы Пост- Волынской) – улица Суздальская – проспект Отрадный – улица Гарматная – улица Борщаговская – улица Вадима Гетьмана – бульвар Чоколовский – Севастопольская площадь – проспект Валерия Лобановского – улица Андрея Головко – улица Протасов Яр – улица Антоновича (в обратном направлении улица Большая Васильковская – улица Деловая – улица Антоновича) – улица Евгения Коновальца – улица Князей Острожских (бывшая улица Московская) – улица Ивана Мазепы – улица Лаврская до Национального музея истории Украины во Второй мировой войне";
  • маршрут № 44 "Улица Милославская (от улицы Радунской) – улица Лесковская – улица Радунская – улица Теодора Драйзера – улица Оноре де Бальзака (четная сторона) – проспект Романа Шухевича – бульвар Перова – проспект Алишера Навои – улица Князя Романа Мстиславича (бывшая улица Генерала Жмаченко) – улица Евгения Сверстюка – улица Березняковская (до улицы Юрия Шумского)".

Маршрут №44 будут обслуживать автобусы, предоставленные Киеву европейскими партнерами.    

Темы: Киевтранспорт
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