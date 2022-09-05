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Провину за постріл дитини з гранатомета в Чернігові покладають на двох військових

Олена РощінаПонеділок, 5 вересня 2022, 09:51
Провину за постріл дитини з гранатомета в Чернігові покладають на двох військових
Інцидент із гранатометом у Чернігові, фото Офісу генпрокуратури

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок. В результаті пострілу постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти.

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Про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації".

Деталі: Військовослужбовцям повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч.2 ст. 414 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

ВІДЕО ДНЯ

Особи були затримані, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання двох осіб, причетних до вибуху на виставці в Чернігові 3 вересня: того, хто дав наказ привезти бойову зброю на публічний міський захід, і того, хто дозволив дитині взяти зброю до рук.

Вдень 3 вересня в історичній частині Чернігова на заході, що передбачав інтерактив для дітей, спрацював ручний протитанковий гранатомет, стався вибух

Спершу було відомо про 4 постраждалих дітей. Згодом голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок вибуху по меддопомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей. Дворічний малюк внаслідок інциденту пережив операцію і перебуває в реанімації. 

Теми: ЧернігівдітиарміяДБР
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