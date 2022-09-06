Кадиров вже не хоче йти з посади, бо на Донбасі "світовий сатанізм"

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що передумав йти у "безстрокову відпустку", бо не має права залишити посаду, коли Росія "бореться зі світовим сатанізмом на Донбасі".

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "В цей відповідальний час, коли наша країна бореться зі світовим сатанізмом на Донбасі, не можна йти у відпустку ні владі регіонів, ні військовослужбовцям усіх рангів".

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Деталі: Кадиров додав, що наразі готовий взагалі працювати без щорічної відпустки, а у подальшому хоче побити чинний рекорд перебування на посаді серед керівників російських регіонів.

Він також похвалився, що з донецького напрямку "надходять чудові новини", і до відправки на Донбас вже підготовлено ще "кілька тисяч рішуче налаштованих добровольців та елітних бійців".

Що було раніше:

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3 веренся Кадиров раптово заявив, що вже "засидівся" на посаді голови Чечні і заслужив на "безстрокову відпустку і довгу відпустку".

У серпні слідчі СБУ оголосили Рамзану Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Довідково: Кадирову 45 років. Ще кілька місяців тому він збирався "брати Київ".