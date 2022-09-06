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Ліз Трасс офіційно очолила уряд Британії

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 16:22
Ліз Трасс, Getty Images

Ліз Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Зустріч Трасс з королевою всупереч традиції відбулася не в Букінгемському палаці, а в Шотландії, де королева перебуває у відпустці.

 
фото: Sky News

Після церемонії Трасс повернеться на Даунінг-стріт, щоб почати формування уряду. Трасс є 15-м прем'єр-міністром за часів Єлизавети II. Першим був Вінстон Черчилль.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трасс вже визначилася з кандидатурами на ключові посади у своєму уряді.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

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Теми: ТрассВелика Британіяпрем'єр
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