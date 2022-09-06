Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ліз Трасс офіційно очолила уряд Британії

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 16:22
Ліз Трасс офіційно очолила уряд Британії
Ліз Трасс, Getty Images

Ліз Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Зустріч Трасс з королевою всупереч традиції відбулася не в Букінгемському палаці, а в Шотландії, де королева перебуває у відпустці.

Реклама:
 
фото: Sky News

Після церемонії Трасс повернеться на Даунінг-стріт, щоб почати формування уряду. Трасс є 15-м прем'єр-міністром за часів Єлизавети II. Першим був Вінстон Черчилль.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трасс вже визначилася з кандидатурами на ключові посади у своєму уряді.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ТрассВелика Британіяпрем'єр
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Трасс
Кулеба: Перебоїв з підтримкою Британії після відставки Трасс не буде
Прем’єрка Британії: Лондон ніколи не визнає анексію українських територій
Українці перехитрували Путіна – Трасс
Останні новини
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
Усі новини...
Реклама: