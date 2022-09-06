Ліз Трасс офіційно очолила уряд Британії

Ліз Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Зустріч Трасс з королевою всупереч традиції відбулася не в Букінгемському палаці, а в Шотландії, де королева перебуває у відпустці.

Після церемонії Трасс повернеться на Даунінг-стріт, щоб почати формування уряду. Трасс є 15-м прем'єр-міністром за часів Єлизавети II. Першим був Вінстон Черчилль.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трасс вже визначилася з кандидатурами на ключові посади у своєму уряді.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.