Кулеба: Перебоїв з підтримкою Британії після відставки Трасс не буде

Перебоїв з підтримкою України від Британії після відставки прем’єрки Ліз Трасс не буде.

Джерело: голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, "Укрінформ"

Пряма мова: "Перебої у нас можуть бути тільки з електроенергією, та й їх теж ми можемо уникнути, якщо будемо ощадливо до цього ставитися. Перебоїв з підтримкою не буде".

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Деталі: Зазначається, що Кулеба назвав відставку Трасс "дуже драматичною історією", і зауважив, що сам був здивований цим її рішенням, оскільки працював з нею і знає її як дуже сильного амбітного лідера. На його думку, склалися якісь дуже серйозні внутрішньопартійні баланси, які спонукали Трасс ухвалити це рішення.

За словами Кулеби, після інтерв’ю він планував відправити їй коротке повідомлення і підтримати в цій ситуації.

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