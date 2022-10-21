Кулеба: Перебоїв з підтримкою Британії після відставки Трасс не буде

Перебоїв з підтримкою України від Британії після відставки прем’єрки Ліз Трасс не буде.

Джерело: голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, "Укрінформ"

Пряма мова: "Перебої у нас можуть бути тільки з електроенергією, та й їх теж ми можемо уникнути, якщо будемо ощадливо до цього ставитися. Перебоїв з підтримкою не буде".

Деталі: Зазначається, що Кулеба назвав відставку Трасс "дуже драматичною історією", і зауважив, що сам був здивований цим її рішенням, оскільки працював з нею і знає її як дуже сильного амбітного лідера. На його думку, склалися якісь дуже серйозні внутрішньопартійні баланси, які спонукали Трасс ухвалити це рішення.

За словами Кулеби, після інтерв’ю він планував відправити їй коротке повідомлення і підтримати в цій ситуації.

Передісторія:

Через економічні потрясіння, спричинені ухваленням міні-бюджету, депутати британського парламенту від Консервативної партії почали публічно закликати прем'єр-міністерку піти у відставку. Але сама Трасс, вибачившись за помилки, виключала таку можливість.

Тим не менш, 20 жовтня Ліз Трасс оголосила про відставку. Її заява прозвучала на 45-й день перебування на посаді прем'єр-міністра. Її термін перебування на посту став найкоротшим в історії.