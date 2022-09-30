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Прем’єрка Британії: Лондон ніколи не визнає анексію українських територій

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 12:39

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Британія ніколи не визнає Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області частиною Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вона зробила заяву в п'ятницю вранці, напередодні очікуваного кроку президента РФ Владіміра Путіна щодо визнання українських територій російськими після засуджених міжнародним співтовариством "референдумів".

"Владімір Путін вкотре вчинив порушення міжнародного права з явною зневагою до життя українського народу, який він, як він стверджує, представляє", - заявила Трасс.

"Велика Британія ніколи не буде ігнорувати суверенну волю цих людей, і ми ніколи не визнаємо Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області як щось інше, окрім української території", - наголосила вона.

За словами британської прем’єрки, не можна дозволити Путіну змінювати міжнародні кордони за допомогою грубої сили.

"Ми забезпечимо, щоб він програв цю незаконну війну", - сказала Трасс.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, в ніч на 30 вересня президент РФ Владімір Путін підписав укази про "визнання незалежності" Херсонської та Запорізької областей, які Росія окупувала частково. 

На 30 вересня члени нижньої палати російського парламенту отримали запрошення до Кремля, де відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".

Теми: Велика БританіяТрассУкраїнаокупація
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