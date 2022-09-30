Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єрка Британії: Лондон ніколи не визнає анексію українських територій

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 12:39

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Британія ніколи не визнає Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області частиною Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вона зробила заяву в п'ятницю вранці, напередодні очікуваного кроку президента РФ Владіміра Путіна щодо визнання українських територій російськими після засуджених міжнародним співтовариством "референдумів".

Реклама:

"Владімір Путін вкотре вчинив порушення міжнародного права з явною зневагою до життя українського народу, який він, як він стверджує, представляє", - заявила Трасс.

"Велика Британія ніколи не буде ігнорувати суверенну волю цих людей, і ми ніколи не визнаємо Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області як щось інше, окрім української території", - наголосила вона.

За словами британської прем’єрки, не можна дозволити Путіну змінювати міжнародні кордони за допомогою грубої сили.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми забезпечимо, щоб він програв цю незаконну війну", - сказала Трасс.

Як відомо, в ніч на 30 вересня президент РФ Владімір Путін підписав укази про "визнання незалежності" Херсонської та Запорізької областей, які Росія окупувала частково. 

На 30 вересня члени нижньої палати російського парламенту отримали запрошення до Кремля, де відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".

Теми: Велика БританіяТрассУкраїнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: