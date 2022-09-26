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Українці перехитрували Путіна – Трасс

Анастасія КалатурПонеділок, 26 вересня 2022, 05:09
ФОТО: GETTY

Україна перехитрувала російського президента Володимира Путіна, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс.

ДжерелоCNN

Пряма мова: "Він (Путін – ред.) припустився стратегічної помилки, вторгшись в Україну…  Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу.

І я думаю, що він не очікував такої сили реакції з боку вільного світу".

Деталі: Трасс зауважила, що Путін віддав наказ про негайну військову ескалацію, "тому що він не перемагає".

Нагадаємо: Трасс заявила, що світ повинен  продовжувати накладати на Росію санкції і підтримувати Україну, не слухаючи   бряцання зброєю і вдавані погрози Путіна.

Теми: війнаВелика БританіяПутінТрасс
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