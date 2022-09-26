Українці перехитрували Путіна – Трасс

Україна перехитрувала російського президента Володимира Путіна, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Він (Путін – ред.) припустився стратегічної помилки, вторгшись в Україну… Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу.

І я думаю, що він не очікував такої сили реакції з боку вільного світу".

Деталі: Трасс зауважила, що Путін віддав наказ про негайну військову ескалацію, "тому що він не перемагає".

Нагадаємо: Трасс заявила, що світ повинен продовжувати накладати на Росію санкції і підтримувати Україну, не слухаючи бряцання зброєю і вдавані погрози Путіна.