Суд заборонив "Партію Шарія"

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія", це вже дев’ята партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.

Джерело: "Чесно"

Деталі: Це друга спроба заборонити цю проросійську партію, і вона стала результативною.

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Вперше СБУ вимагала заборонити "Партію Шарія" в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.

Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Крім цього, сьогодні суд також заборонив партію "Ліва опозиція", що з’явилася у 2015 році після ліквідації КПУ.

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Водночас розгляд заборони партії "Опозиційна платформа — За життя", який теж відбувався сьогодні, суд переніс на 20 червня.

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