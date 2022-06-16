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Суд заборонив "Партію Шарія"

Роман ПетренкоЧетвер, 16 червня 2022, 16:25
фото: укрінформ

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія", це вже дев’ята партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.

Джерело: "Чесно"

Деталі: Це друга спроба заборонити цю проросійську партію, і вона стала результативною.

Вперше СБУ вимагала заборонити "Партію Шарія" в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.

Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Крім цього, сьогодні суд також заборонив партію "Ліва опозиція", що з’явилася у 2015 році після ліквідації КПУ.

Водночас розгляд заборони партії "Опозиційна платформа — За життя", який теж відбувався сьогодні, суд переніс на 20 червня. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 5 травня стало відомо, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія.
  • Пізніше суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію.

Теми: ШарійпартіїРосіяпропаганда
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