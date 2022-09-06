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"Разом ми переживемо цей шторм": Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єрки Британії

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 21:07
Разом ми переживемо цей шторм: Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єрки Британії
Ліз Трасс під час промови, Getty Images

Нова прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у вівторок увечері виголосила першу промову на посаді, в якій заявила, що країна зможе пережити економічну кризу, викликану високими цінами на енергоносії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC та Sky News.

У своїй промові Трасс спершу згадала попередника – Бориса Джонсона, якого назвала "дуже впливовим прем’єр-міністром", який втілив у життя Brexit, забезпечив вакцинацію проти коронавірусу і вжив заходів проти російської агресії.

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"Для мене честь узяти на себе цю відповідальність у важливий для нашої країни час", – зазначила вона.

Далі Трасс оголосила ключові пріоритети внутрішньої політики свого уряду: зростання економіки за рахунок скорочення податків, боротьба з енергетичною кризою, спричиненою діями президента РФ Владіміра Путіна, а також покращення доступу до медичних послуг.

За словами прем’єрки Британії, "разом ми зможемо пережити цей шторм".

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Очікується, що Трасс найближчим часом оголосить про перші призначення у своєму кабінеті.

5 вересня стало відомо, що Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Наступного дня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трасс вже визначилася з кандидатурами на ключові посади у своєму уряді.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

Теми: ТрассВелика Британіяпрем'єр
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