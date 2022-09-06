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Триває жорстоке протистояння майже по всій лінії фронту, але ЗСУ абсолютні молодці – Зеленський

Альона Мазуренко Вівторок, 6 вересня 2022, 23:35
фото: УП

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі майже по всій лінії фронту триває жорстке протистояння, але українські захисники на багатьох напрямках абсолютні молодці. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. Це майже 1300 км активних бойових дій.

І просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші нібито забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках абсолютні молодці, абсолютні герої.

І на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі та сходу країни".

Деталі: Зеленський також розповів, що за першу половину 6 вересня вдалося збити п'ять з шести російських ракет Х-101: "Це дорога втрата для Росії і порятунок багатьох українських життів. Чотири з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" – молодці, хлопці".

Президент також подякував бійцям 79-ї десантно-штурмової бригади, які стримують ворога на Донецькому напрямку, а також військовим з протиповітряної оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • В неділю 4 вересня стало відомо, що українські військові звільнили смт Високопілля на Херсонщині.
  • 4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення двох населених пунктів на півдні України і одного – на Донеччині.
  • 6 вересня стало відомо, що українські захисники звільнили деякі населені пункти на півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території. 

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Теми: ЗеленськийЗбройні силиарміявійна
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