Триває жорстоке протистояння майже по всій лінії фронту, але ЗСУ абсолютні молодці – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі майже по всій лінії фронту триває жорстке протистояння, але українські захисники на багатьох напрямках абсолютні молодці.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. Це майже 1300 км активних бойових дій.

І просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші нібито забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках абсолютні молодці, абсолютні герої.

І на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі та сходу країни".

Деталі: Зеленський також розповів, що за першу половину 6 вересня вдалося збити п'ять з шести російських ракет Х-101: "Це дорога втрата для Росії і порятунок багатьох українських життів. Чотири з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" – молодці, хлопці".

Президент також подякував бійцям 79-ї десантно-штурмової бригади, які стримують ворога на Донецькому напрямку, а також військовим з протиповітряної оборони.

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