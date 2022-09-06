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Зеленський відреагував на звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС: місія потребує ширшого мандату, щоб прогнати РФ

Альона Мазуренко Вівторок, 6 вересня 2022, 23:52
Зеленський відреагував на звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС: місія потребує ширшого мандату, щоб прогнати РФ
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, за підсумками місії МАГАТЕ на ЗАЕС, вважає, що міжнародна організація потребує ширшого мандату, щоб змусити Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом?

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Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту.

У будь-якому разі відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії.

Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні".

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Деталі: За словами Зеленського, якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор.

6 вересня місія, яка побувала на Запорізькій атомній станції, представила документальний підсумок своєї роботи.

У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС, акцентований тиск на українських атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію.

Зеленський відзначив, що це добре.

Передісторія:

  • Росія 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
  • 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
  • 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.
  • 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації. 
  • МАГАТЕ у вівторок оприлюднило звіт про радіаційну безпеку в Україні, де зокрема поділилося даними про візит місії на Запорізьку атомну електростанцію.

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Теми: ЗАЕСМАГАТЕЗеленськийЕнергодар
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