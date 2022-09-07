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Захисники України вранці збили російський вертоліт Ка-52 над Херсонщиною 

Олена Рощіна, Валентина РоманенкоСереда, 7 вересня 2022, 10:30
Російський вертоліт Ка-52, фото Getty Images

Повітряні сили Збройних сил України зранку 7 вересня збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону  

Пряма мова: "Буквально годину тому (близько 08:30 – ред.) збито ще один вертоліт окупантів, Ка-52… на Херсонщині. Цей вертоліт уже більше ніколи не злетить". 

Деталі: Ігнат зазначив, що це заслуга військовослужбовців Повітряного командування "Південь".

Напередодні військовослужбовці ПК "Південь" знищили чотири з п'яти ракет Х-101, ще одну знищив військовослужбовець ПК "Схід".

Ще одна ракета все ж долетіла і вразила "деякі об'єкти" української інфраструктури, сказав Ігнат. 

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За ніч на сході було збито два ворожих БПЛА, повідомив він.

ППО також збила ворожий штурмовик Су-25.

Загалом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаударів по військових та цивільних об'єктах; російські пілоти здійснили до 20 рейсів. А Повітряні сили ЗСУ завдали 27 ударів.

Нагадаємо: Генштаб ЗСУ повідомляв, що за добу 6 вересня було збито один російський вертоліт і один літак.

УП, доповнено
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Теми: війнаавіа
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