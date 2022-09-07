Данілов: Повторний наступ на Київ навряд чи вдасться
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що повторний наступ Росії на Київ навряд чи вдасться.
Джерело: Данілов в інтерв’ю LB.UA
Пряма мова секретаря РНБО на репліку, що українська розвідка не виключає повторний наземний наступ росіян на Київ: "Росіяни не виключають для себе питання, які вони поставили 24 лютого, коли перейшли в активну фазу – це знищення нас як держави, ліквідація військово-політичного керівництва нашої країни. Вони своїх планів не міняли. Тому для нас у цьому нічого дивного немає. Інша річ, що це їм не вдалося, і будемо вважати, що навряд чи вдасться".
Деталі: Данілов додав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю, зокрема, щодня отримує дані розвідки стосовно того, що там відбувається.
Він також додав, що Україна вживає "певних заходів" – серед іншого "була перевірка областей за дорученням президента, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати (білоруські війська, – ред.), якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі".
Данілов підкреслив, що "поки що розвідка вважає, що цього не буде".
Передісторія:
- Росія напала на Україну 24 лютого. Війська РФ окупували частину Київської області, але до Києва не дійшли, хоча загарбники вірили, що зможуть взяти столицю за кілька днів і навіть везли з собою в Україну парадну військову форму з медалями.
- 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.