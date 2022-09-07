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Данілов: Повторний наступ на Київ навряд чи вдасться

Ірина БалачукСереда, 7 вересня 2022, 12:38
Данілов: Повторний наступ на Київ навряд чи вдасться
Олексій Данілов. Фото ОПУ

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що повторний наступ Росії на Київ навряд чи вдасться.

Джерело: Данілов в інтерв’ю LB.UA

Пряма мова секретаря РНБО на репліку, що українська розвідка не виключає повторний наземний наступ росіян на Київ: "Росіяни не виключають для себе питання, які вони поставили 24 лютого, коли перейшли в активну фазу – це знищення нас як держави, ліквідація військово-політичного керівництва нашої країни. Вони своїх планів не міняли. Тому для нас у цьому нічого дивного немає. Інша річ, що це їм не вдалося, і будемо вважати, що навряд чи вдасться".

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Деталі: Данілов додав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю, зокрема, щодня отримує дані розвідки стосовно того, що там відбувається.  

Він також додав, що Україна вживає "певних заходів" – серед іншого "була перевірка областей за дорученням президента, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати (білоруські війська, – ред.), якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі".

Данілов підкреслив, що "поки що розвідка вважає, що цього не буде".   

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Теми: ДаніловРосіявійнаКиїв
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