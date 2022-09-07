Обрання директора НАБУ: Рада відмовилась від скандального законопроєкту, проголосувала інший

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 8003 щодо встановлення обмежень для призначення директора НАБУ, відмовившись від скандального проєкту закону № 7654, який викликав занепокоєння у "Групи семи".

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "№ 8003 - прийнято одразу в цілому. За – 285. Cкандальний № 7654 пішов в утиль".

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Деталі: Відповідно до прийнятого законопроєкту, на посаду директора Національного антикорупційного бюро не може претендувати особа, яка після введення воєнного стану перебувала за межами України сукупно більше 21 дня станом на останній день прийому документів від кандидатів.

Передісторія:

5 веесня посли держав "Групи семи" висловили стурбованість законопроєктом № 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

6 вересня законопроєкт № 7654 зник з порядку денного Верховної Ради.

На початку серпня голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін припускав, що команда президента готується зірвати конкурс на директора НАБУ, на що вказує зареєстрований "слугою народу" Андрієм Клочко законопроєкт, який встановлює нові вимоги до кандидатів на посаду та обмеження щодо участі у конкурсі.