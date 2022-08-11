Шабунін попередив про можливий зрив конкурсу на директора НАБУ
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що команда президента готується зірвати конкурс на директора НАБУ, на що вказує зареєстрований "слугою народу" Андрієм Клочко законопроєкт, який встановлює нові вимоги до кандидатів на посаду та обмеження щодо участі у конкурсі.
Джерело: Шабунін у Facebook
Пряма мова Шабуніна: "Команда Зеленського готується зривати конкурс на директора НАБУ, а також спрощує процедуру його звільнення. Відповідний законопроєкт №7654 зареєстрував член фракції СН - Андрій Клочко. Проєкт встановлює нові вимоги до кандидатів на директора НАБУ та обмеження на участь в конкурсі".
Деталі: Шабунін вважає, що після прийняття закону, через зміну умов, конкурс доведеться починати з самого початку.
Крім того можна буде достроково звільняти керівників НАБУ і НАЗК "за пов’язане з корупцією правопорушення". Шабунін вважає, що в умовах "повного контролю за правоохоронною системою", це не складно буде зробити.
Він повідомив, що законопроєкт обговорювався в Офісу президента, але невідомо, чи в курсі того, що відбувається, сам президент.
Що було раніше:
- 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) буде оголошено найближчим часом.
- Навесні 2022 року мав відбутися конкурс з обрання директора НАБУ. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес
- 6 червня завершилося інтернет-голосування за нових членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. У результаті голосування до складу Ради увійшло 15 осіб.