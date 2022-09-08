Харків’яни повідомляють про чергові вибухи
Четвер, 8 вересня 2022, 14:25
У Харкові знову чути вибухи, це вже вдруге за день.
Джерело: Суспільне Харків
Деталі: О 14:10 журналісти написали, що харків'яни повідомляють про вибухи на південному сході міста.
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У четвер вранці стався обстріл Немишлянського та Індустріального районів Харкова. Загинуло двоє людей.
У ніч на 8 вересня був удар по Холодногірському та Салтівському районах міста.
Загалом за попередню добу Харків зазнав ракетних ударів 5 разів.
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