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Харків’яни повідомляють про чергові вибухи

Олена РощінаЧетвер, 8 вересня 2022, 14:25

У Харкові знову чути вибухи, це вже вдруге за день. 

Джерело: Суспільне Харків

Деталі: О 14:10 журналісти написали, що харків'яни повідомляють про вибухи на південному сході міста.

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У четвер вранці стався обстріл Немишлянського та Індустріального районів Харкова. Загинуло двоє людей. 

У ніч на 8 вересня був удар по Холодногірському та Салтівському районах міста.

Загалом за попередню добу Харків зазнав ракетних ударів 5 разів.

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Теми: Харківвійна
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