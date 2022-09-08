Київську вулицю перейменували на честь загиблого захисника Романа Ратушного

Київрада на засіданні 8 вересня перейменувала вулицю Волгоградську на вулицю імені загиблого активіста і захисника Романа Ратушного.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року".

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Деталі: Міський голова нагадав, що Ратушний пішов захищати Україну на початку широкомасштабного вторгнення росіян.

Кличко заначив, що таким чином Київрада увіковічнила ім’я Ратушного та його справу захисту зелених зон Києва.

Окрім Волгоградської, 8 вересня перейменували ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

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Що було раніше: 18 червня міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною столиці в пам'ять про громадського активіста та військового Романа Ратушного, який за життя боровся з забудовою цієї території.

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