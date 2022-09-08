Київську вулицю перейменували на честь загиблого захисника Романа Ратушного
Київрада на засіданні 8 вересня перейменувала вулицю Волгоградську на вулицю імені загиблого активіста і захисника Романа Ратушного.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року".
Деталі: Міський голова нагадав, що Ратушний пішов захищати Україну на початку широкомасштабного вторгнення росіян.
Кличко заначив, що таким чином Київрада увіковічнила ім’я Ратушного та його справу захисту зелених зон Києва.
Окрім Волгоградської, 8 вересня перейменували ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Що було раніше: 18 червня міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною столиці в пам'ять про громадського активіста та військового Романа Ратушного, який за життя боровся з забудовою цієї території.
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Передісторія:
- Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом, не доживши місяць до 25-річчя. Із першого дня повномасштабного вторгнення РФ він долучився до захисту України. Спершу брав участь у боях під Києвом, а потім у складі 93-ї бригади "Холодний Яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом. Роман служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону.
- Ратушний був одним зі студентів, яких силовики побили на Майдані у 2013 році.
- Згодом він очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", що боролася з забудовою зеленої зони столиці: там зводив три багатоповерхівки дніпровський забудовник "Дайтона груп". Цю компанію пов'язують із колишнім чиновником Дніпра Геннадієм Корбаном.
- У листопаді 2019 року Роман Ратушний заявив про погрози з боку забудовника і сказав, що вимушений переховуватися. З цією заявою він звернувся до президента та генерального прокурора.
- У 2021 році Роману Ратушному вручили підозру за участь у протесті під Офісом президента 20 березня з вимогою звільнити засудженого Сергія Стерненка. Тоді учасники мітингу кидали в будівлю фаєри, підпалили табличку "Президент України" та розбили скло однієї з дверей будівлі ОП.