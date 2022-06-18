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Кличко пообіцяв уберегти Протасів Яр від забудови у пам'ять про Ратушного

Субота, 18 червня 2022, 12:35
Кличко пообіцяв уберегти Протасів Яр від забудови у пам'ять про Ратушного
Роман Ратушний на фронті під Ізюмом, фото з його Facebook

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною столиці в пам'ять про громадського активіста та військового Романа Ратушного, який за життя боровся з забудовою цієї території.

Джерело: Віталій Кличко під час прощання з загиблим воїном Романом Ратушним 18 червня у Києві, "Громадське

Пряма мова: "Він був достатньо активним у відстоюванні інтересів зелених зон. Протасів Яр був його проєктом. Можу сказати, що в пам'ять про Романа ми зробимо все, щоб відстояти, щоб Протасів Яр залишився зеленою зоною відпочинку киян. Це буде добра пам'ять про нього".

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Деталі: Кличко зазначив, що міська влада підтримує перейменування однієї з вулиць Києва на честь Романа Ратушного: йдеться про вулицю Волгоградську Солом'янського району. 

Проголосувати за нову назву можна в додатку "Київ Цифровий".

18 червня у центрі Києва прощаються з Романом Ратушним, який загинув у бою під Ізюмом. О 10:00 відбулась заупокійна служба в Михайлівському соборі, з 12:00 триває прощання на Майдані Незалежності, о 14:00 відбудеться поховання на Байковому кладовищі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом, не доживши місяць до 25-річчя. Із першого дня повномасштабного вторгнення РФ він долучився до захисту України. Спершу брав участь у боях під Києвом, а потім у складі 93-ї бригади "Холодний Яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом. Роман служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону.
  • Ратушний був одним зі студентів, яких силовики побили на Майдані у 2013 році.
  • Згодом він очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", що боролася з забудовою зеленої зони столиці: там зводив три багатоповерхівки дніпровський забудовник "Дайтона груп". Цю компанію пов'язують із колишнім чиновником Дніпра Геннадієм Корбаном.
  • У листопаді 2019 року Роман Ратушний заявив про погрози з боку забудовника і сказав, що вимушений переховуватися. З цією заявою він звернувся до президента та генерального прокурора.
  • У 2021 році Роману Ратушному вручили підозру за участь у протесті під Офісом президента 20 березня з вимогою звільнити засудженого Сергія Стерненка. Тоді учасники мітингу кидали в будівлю фаєри, підпалили табличку "Президент України" та розбили скло однієї з дверей будівлі ОП.

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Теми: КиївВіталій Кличкоактивістивійна
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