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Прем’єрка Британії оголосила про замороження рахунків за газ і світло на два роки

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 16:15

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про те, що починаючи з жовтня типові домогосподарства будуть платити за газ та електрику не більше 2500 фунтів на рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У першому великому політичному оголошенні під час свого прем’єрства Трасс сказала, що нова гарантія ціни діятиме протягом двох років і заощадить середньостатистичному домогосподарству в Англії, Уельсі та Шотландії 1000 фунтів на рік.

Такий же рівень підтримки буде надано Північній Ірландії, де діє окремий енергетичний ринок.

"Настав час бути сміливим. Ми зіткнулися з глобальною енергетичною кризою, і безкоштовних варіантів немає", — сказала прем’єрка в Палаті громад.

Політика, яка, на думку Даунінг-стріт, дозволить стримати інфляцію до п’яти процентних пунктів і буде введена в дію через надзвичайний закон, базується на виплаті 400 фунтів стерлінгів домогосподарствам, встановленій колишнім канцлером Ріші Сунаком на початку цього року.

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Щоб обмежити зростання рахунків клієнтів, уряд має компенсувати енергетичним компаніям різницю між гуртовою ціною на газ та електроенергію, яку вони платять, та сумою, яку вони можуть стягувати з клієнтів.

Цей крок, який, як очікується, коштуватиме десятки мільярдів фунтів, буде фінансуватися за рахунок додаткових державних запозичень. Міністр фінансів Квазі Квартенг має викласти очікувані витрати у своєму фінансовому звіті пізніше цього місяця.

Лейбористи стверджують, що заморожування рахунків має бути оплачено за рахунок податку на надприбуток від прибутків виробників нафти та газу, а прем’єр-міністр відразу відкинула цей варіант.

5 вересня стало відомо, що Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Наступного дня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трасс вже визначилася з кандидатурами на ключові посади у своєму уряді.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

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Теми: ТрассВелика Британіягазенергетика
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