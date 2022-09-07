Данілов вважає, що розпад Росії вже почався: Є десяток регіонів, готових вийти з РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що в Росії уже розпочалися процеси, які призведуть до розпаду країни-агресора.

Джерело: Данілов в інтерв’ю LB.UA

Пряма мова секретаря РНБО: "Там розпочалися процеси, які вже не влаштовують керівництво Російської Федерації. Вони розпочалися не відразу – не в березні, не у квітні, а от два місяці як почали набирати обертів.

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У дослідженнях є території, які вже готові звільнятися від того колоніального стану. У нас є перша, скажімо так, десятка цих регіонів. Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів".

Деталі: За словами Данілова, про це свідчать дані спецдосліджень, які безпосередньо спецслужби Російської Федерації проводять на своїй території.

Вони показують, що є території, які не підтримують режим президента Росії Володимира Путіна, і їх відсоток "набагато більший, ніж, умовно кажучи, ще два місяці тому".

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Данілов додав, що самі ж росіяни знають про ці території, які готові звільнятися від РФ.

Серед таких він на першому місці назвав Татарстан, а на другому Ічкерію, яка "обов’язково буде вільною".

Данілов переконаний – коли процес виходу з РФ розпочнеться, то зупинити його буде неможливо, бо він набиратиме обертів і закінчиться розвалом Федерації.

Секретар РНБО також додав, що Україна майже не бере участі у цьому – Путін розвалює РФ власними діями.

Пряма мова Данілова: "Путін побудував тоталітарний режим. Звичайно, люди залякані. Я хочу вам нагадати: в Радянському Союзі було те саме. У Радянському Союзі людей, які мали сміливість виходити, було дуже-дуже мало. Але коли почалися процеси, люди заполонили всі вулиці, площі й майдани, і оцей так званий великий СРСР просто луснув, як той херсонський кавун, розумієте? Про це йдеться. Процеси зараз починають рухатися. І вони рухаються з великою швидкістю. Єдине, що нам дуже хотілося б, щоб це було сьогодні на сьогодні, але так у світі не буває".

Деталі: Водночас секретар РНБО додав, що Україна прискорює ці процеси, коли "вбиває тих терористів, які відправляються до нас сюди", і коли в Росії зростає кількість "свіжих могил хлопців".

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