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Ворожий вертоліт Ка-52 збили на Донеччині – Повітряні сили ЗСУ

Олена РощінаП'ятниця, 9 вересня 2022, 13:51

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних сил України 8 вересня знищив ще один ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" і шість безпілотників РФ. 

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "За добу 8 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил збито шість ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Крім того, близько 13:30, на Донеччині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил знищив російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Деталі: Командування Повітряних сил наголошує, зл винищувальна, штурмова та бомбардувальна авіація України "продовжує завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння, зокрема протираділокаційними ракетами AGM-88 HARM".

 

Цьому передувало: Зранку 7 вересня Повітряні сили Збройних сил України збили російський гелікоптер Ка-52 над Херсонською областю, також тоді було знищено два безпілотники РФ. Всього за добу 7 вересня було збито 2 літаки й 2 вертольоти.

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Про один гелікоптер, знищений 8 вересня, повідомляв і Генеральний штаб ЗСУ в ранковій статистиці втрат РФ у війні. У списку Генштабу значилося 4 російських БПЛА.

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Теми: війнаЗбройні сили
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