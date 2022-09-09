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СБУ показала фото зі звільненої Балаклії

Ірина БалачукП'ятниця, 9 вересня 2022, 13:55
Фото СБУ

Служба безпеки України опублікувала фото зачистки міста Балаклія на Харківщині та селища Високопілля на Херсонщині, які деокупували ЗСУ.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Крок за кроком повертаємо рідні міста і села! Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони звільнили Високопілля та Балаклію!". 

 

Деталі: В СБУ опублікували фото з деокупованих міста і селища. 

 

"Йдемо вперед – до нових перемог! І жоден ворог нас не зупинить!", – підсумували в СБУ.

 

Передісторія:

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Теми: СБУХарківська областьХерсонська областьдеокупація
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