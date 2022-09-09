СБУ показала фото зі звільненої Балаклії
Служба безпеки України опублікувала фото зачистки міста Балаклія на Харківщині та селища Високопілля на Херсонщині, які деокупували ЗСУ.
Джерело: СБУ у Telegram
Дослівно СБУ: "Крок за кроком повертаємо рідні міста і села! Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони звільнили Високопілля та Балаклію!".
Деталі: В СБУ опублікували фото з деокупованих міста і селища.
"Йдемо вперед – до нових перемог! І жоден ворог нас не зупинить!", – підсумували в СБУ.
Передісторія:
- Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.
- Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу ЗСУ на окуповані території в Україні та переадресував його до Міністерства оборони РФ.
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