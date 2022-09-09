Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На деокуповану Харківщину повернулась поліція, просить повідомляти про злочини росіян

Ірина БалачукП'ятниця, 9 вересня 2022, 14:54
На деокуповану Харківщину повернулась поліція, просить повідомляти про злочини росіян
Фото ілюстративне з Facebook поліції Харківської області

Українська поліція приступила до виконання службових обов’язків на деокупованих територіях Харківської області і просить мешканців повідомляти про злочини російських загарбників.  

Джерело: Поліція Харківської області у Facebook, сайт Державного бюро розслідувань 

Дослівно поліція: "З 9 вересня поліцейські в повному обсязі здійснюють свою діяльність на звільнених територіях, охороняють публічну безпеку та порядок, захищають місцеве населення, його права та свободи".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що правоохоронці у цілодобовому режимі фіксують злочини росіян, готові протидіяти всім провокаціям з боку окупантів і реагувати на повідомлення про знайдені вибухонебезпечні предмети.

Поліція закликала мешканців, які під час окупації постраждали від злочину, або стали свідком будь-яких злочинів російських військових, володіють інформацією, яку вважають цінною та корисною для НПУ, чи мають будь-які інші питання у сфері компетенції поліції, повідомляти про це за номерами 102 та до чергової частини (050)302-20-44.

Мешканців Балаклійської територіальної громади, які володіють будь-якою інформацією щодо вчинення військових злочинів, про колабораційну діяльність, місця розташування окупаційних військ тощо, просять повідомити про це поліції за адресою: Ізюмський район, Донецька ОТГ, смт. Донець, вул. Центральна, 29, контактний телефон (066)377-71-41, або смт. Донець, вул. Весняна, 44, телефон чергової частини (050)672-57-98

ВІДЕО ДНЯ

Також правоохоронці залишили телефони

  • поліції превенції (050)849-11-13,
  • кримінальної поліції (066)078-12-22, (067)881-08-33,
  • слідчого підрозділу (050)515-67-96,
  • ювенальної превенції (099)951-73-19,
  • та поліції контролю за обігом зброї (066)024-28-69, (095)468-17-06.

Водночас ДБР повідомило, що після звільнення міста Балаклія розпочало у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії, щоб "унеможливити підривну діяльність росіян та їхніх посіпак".

Наразі працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

Передісторія:

Теми: Харківська областьдеокупаціяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Харківська область
Керівник фонду з Харківщини попався на двох схемах виїзду чоловіків за кордон
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: