На деокуповану Харківщину повернулась поліція, просить повідомляти про злочини росіян

Українська поліція приступила до виконання службових обов’язків на деокупованих територіях Харківської області і просить мешканців повідомляти про злочини російських загарбників.

Джерело: Поліція Харківської області у Facebook, сайт Державного бюро розслідувань

Дослівно поліція: "З 9 вересня поліцейські в повному обсязі здійснюють свою діяльність на звільнених територіях, охороняють публічну безпеку та порядок, захищають місцеве населення, його права та свободи".

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Деталі: Повідомляється, що правоохоронці у цілодобовому режимі фіксують злочини росіян, готові протидіяти всім провокаціям з боку окупантів і реагувати на повідомлення про знайдені вибухонебезпечні предмети.

Поліція закликала мешканців, які під час окупації постраждали від злочину, або стали свідком будь-яких злочинів російських військових, володіють інформацією, яку вважають цінною та корисною для НПУ, чи мають будь-які інші питання у сфері компетенції поліції, повідомляти про це за номерами 102 та до чергової частини (050)302-20-44.

Мешканців Балаклійської територіальної громади, які володіють будь-якою інформацією щодо вчинення військових злочинів, про колабораційну діяльність, місця розташування окупаційних військ тощо, просять повідомити про це поліції за адресою: Ізюмський район, Донецька ОТГ, смт. Донець, вул. Центральна, 29, контактний телефон (066)377-71-41, або смт. Донець, вул. Весняна, 44, телефон чергової частини (050)672-57-98

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Також правоохоронці залишили телефони

поліції превенції (050)849-11-13,

кримінальної поліції (066)078-12-22, (067)881-08-33,

слідчого підрозділу (050)515-67-96,

ювенальної превенції (099)951-73-19,

та поліції контролю за обігом зброї (066)024-28-69, (095)468-17-06.

Водночас ДБР повідомило, що після звільнення міста Балаклія розпочало у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії, щоб "унеможливити підривну діяльність росіян та їхніх посіпак".



Наразі працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.



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