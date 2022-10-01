Україна буде поглиблювати інтеграцію в НАТО – Резніков

Україна вже співпрацює з НАТО у секторі оборони глибше, ніж деякі формальні члени Північноатлантичного альянсу, і буде поглиблювати цю інтеграцію.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника Росії в НАТО".

Ми і надалі будемо поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони. Адже це взаємовигідна співпраця. Міць сил оборони України вже усі оцінили".

Деталі: Глава Міноборони нагадав, що НАТО – це не тільки про оборону, але й про спільні цінності.

За словами Резнікова, забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини – це також важливі компоненти інтеграції до НАТО.

Рішення президента про подання заявки на вступ до Альянсу він назвав продовженням інтеграції і запевнив, що Україна пройде цей шлях крок за кроком.

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"Сьогодні ми маємо великий арсенал західної зброї, якою успішно б’ємо російських окупантів. 11 місяців тому, коли я просив надати Україні стінгери, у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося.

Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе – можливим. У нас все вийде", – підсумував Резніков.

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