Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна буде поглиблювати інтеграцію в НАТО – Резніков

Ірина БалачукСубота, 1 жовтня 2022, 14:03
Україна буде поглиблювати інтеграцію в НАТО – Резніков
Олексій Резніков. Фото з Facebook

Україна вже співпрацює з НАТО у секторі оборони глибше, ніж деякі формальні члени Північноатлантичного альянсу, і буде поглиблювати цю інтеграцію.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника Росії в НАТО".

Реклама:

Ми і надалі будемо поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони. Адже це взаємовигідна співпраця. Міць сил оборони України вже усі оцінили".

Деталі: Глава Міноборони нагадав, що НАТО – це не тільки про оборону, але й про спільні цінності.

За словами Резнікова, забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини – це також важливі компоненти інтеграції до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Рішення президента про подання заявки на вступ до Альянсу він назвав продовженням інтеграції і запевнив, що Україна пройде цей шлях крок за кроком.

"Сьогодні ми маємо великий арсенал західної зброї, якою успішно б’ємо російських окупантів. 11 місяців тому, коли я просив надати Україні стінгери, у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося.

Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе – можливим. У нас все вийде", – підсумував Резніков.

Передісторія:

  • 30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.
  • Зеленський зазначив, що пришвидшений порядок можливий, бо цього року Фінляндія і Швеція почали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства. 
  • Цей крок Україна зробила після проголошення нової анексії президентом Росії Володимиром Путіним, який теж на камери підписав "договори про приєднання" окупованих територій із власними ставлениками на сході й півдні України: у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. 

Теми: УкраїнаНАТОРезніков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Україна
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
Пірати ХХІ століття. Що собою являє Чорноморський флот Росії та що від нього чекати
Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: