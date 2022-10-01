Зеленський: Там, де Росія проводила "референдум", тепер український прапор

Президент Володимир Зеленський наголошує, що на звільнених цими днями територіях Донеччини вже немає й слідів псевдореферендуму, і з часом таких "нестыковочек" для росіян буде все більше.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Росія влаштувала фарс на Донбасі, який хотіла подати як нібито "референдум". Щось зображали, водили автоматників по будинках, носили папірці, пропагандисти все це знімали в тій частині Донбасу, яку вони контролювали. А зараз там український прапор.

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За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше. А що ж тоді псевдореферендум? Це що, дві якісь Донецькі області, два селища Ямпіль Донецької області чи два селища Торське? (про звільнення селища Торське ще офіційно не повідомлялося – ред.)

Український рух буде продовжуватися, український прапор вже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії, але там вже немає й сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно, а для ворога таких "нестыковочек" буде все більше і більше".

Деталі: Президент зазначив, що у Росії вже почали "кусати один одного, шукають винних, звинувачують у провалах якихось там генералів".

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"Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади – поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії", - сказав він.

Зеленський нагадав, що 1 жовтня 76 років тому завершив роботу Нюрнберзький трибунал.

"Неминуче відбудеться і ще один трибунал, який поставить крапку в кар’єрах усіх, хто відповідальний за цю російську "спецоперацію" проти міжнародного устрою, що почалася в 2014 році, стала повномасштабною 24 лютого і закінчиться завдяки героїзму нашого народу. Сьогодні ми ще не знаємо, в який день це відбудеться, але знаємо, що день нашої перемоги буде обов’язково, а за ним буде день вироку для рашистів", - підкреслив президент.

Що передувало: У суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.

Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Лимані ще тривають бої.

Президент Російської Федерації Володимир Путін 30 вересня після проведення псевдореферендумів підписав так званий "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.