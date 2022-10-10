Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни атакували Сумщину, 70 "приходів" за день

Ольга Глущенко Понеділок, 10 жовтня 2022, 00:28
фото: Getty Images

Громади Сумської області росіяни атакували з різного озброєння, загинула жінка.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: :"Великописарівська громада. Після 9 ранку 4 міни.  Майже опівдні іще 8 мін та реактивна артилерія – 20 приходів.

Пошкоджено майно аграрного підприємства в одному із сіл".

Деталі: По Середино-Будській громаді росіяни вдарили трьома мінами, а близько 16 години 10 мінами.

Майже о 14 годині по Краснопільській громаді "прилетіло" 10 снарядів з реактивної артилерії. Трохи згодом по іншій частині громади – 12 снарядів із ствольної артилерії, (152-мм).

Майже о 15 годині росіяни по Есманьській громаді запустили 5 мін.

ВІДЕО ДНЯ

У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка.

Теми: Сумська областьвійнаобстріл
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Німеччина обіцяє першу систему ППО IRIS-T для України ближчими днями

фото"Цілі досягнуті": Міноборони РФ задоволене масованим ракетним ударом

У Києві та області розпочалися віялові відключення – Кличко

Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне військо

Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія завдає ударів 10 жовтня

відеоЗеленський звернувся до українців з Києва під бомбами

Усі новини...
Сумська область
Ворожий безпілотник вбив матір трьох дітей на Сумщині
Росіяни гатили по Сумській області некерованими ракетами, поранений чоловік
ОВА: Росіяни випустили по Сумщині майже два десятки ракет, загинула людина
Останні новини
14:36
Медведєв анонсував нові масовані удари по Україні
14:29
Ракетні удари РФ по Україні посилили нервозність на світових біржах – Reuters
14:22
фотоЗеленський: Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетами
14:19
Німеччина обіцяє першу систему ППО IRIS-T для України ближчими днями
14:10
фотоНа Дніпропетровщині 4 загиблих, чотири ракети збила ППО
14:09
фото У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня
14:09
Ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня - ГУР
14:05
Дефіциту нафтопродуктів немає, стояти у чергах на АЗС сенсу немає – нардеп
14:04
фото"Цілі досягнуті": Міноборони РФ задоволене масованим ракетним ударом
13:55
Посол США повідомила, що команда посольства в безпеці, та висловила співчуття постраждалим
Усі новини...