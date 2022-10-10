Росіяни атакували Сумщину, 70 "приходів" за день

Громади Сумської області росіяни атакували з різного озброєння, загинула жінка.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: :"Великописарівська громада. Після 9 ранку 4 міни. Майже опівдні іще 8 мін та реактивна артилерія – 20 приходів.

Пошкоджено майно аграрного підприємства в одному із сіл".

Деталі: По Середино-Будській громаді росіяни вдарили трьома мінами, а близько 16 години 10 мінами.

Майже о 14 годині по Краснопільській громаді "прилетіло" 10 снарядів з реактивної артилерії. Трохи згодом по іншій частині громади – 12 снарядів із ствольної артилерії, (152-мм).

Майже о 15 годині росіяни по Есманьській громаді запустили 5 мін.

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У Краснопільській та Миропільській громадах працювали російські дрони. У Миропільській громаді загинула цивільна жінка.