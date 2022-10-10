Россияне атаковали Сумскую область, 70 "приходов" за день

Общины Сумской области россияне атаковали из различного вооружения, погибла женщина.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Великописаревская община. После 9 утра 4 мины. Почти в полдень еще 8 мин и реактивная артиллерия – 20 приходов.

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Повреждено имущество аграрного предприятия в одном из сел".

Детали: По Середино-Будской общине россияне ударили тремя минами, а около 16 часов 10 минами.

Почти в 14 часов по Краснопольской громаде "прилетело" 10 снарядов из реактивной артиллерии. Чуть позже по другой части громады – 12 снарядов из ствольной артиллерии (152-мм).

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Почти в 15 часов россияне по Есманьской громаде запустили 5 мин.

В Краснопольской и Миропольской громадах работали российские дроны. В Миропольской громаде погибла гражданская женщина.