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ЗСУ уразили 20 районів зосередження ворожого озброєння і 4 ЗРК росіян – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 10 жовтня 2022, 07:17
фото: Генштаб

За минулу добу українська авіація завдала 24 удари, уразивши 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок цього, за минулу добу, постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів. Серед них – Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.

Для ударів по Запоріжжю противник використав сім зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста і помешкання мирних цивільних громадян".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикове, Ворожба, Янжулівка та Миропілля;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гріньківка;
  • на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також, в районі населеного пункту Сватове, ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зайцеве, Красна Гора, Соледар. Окрім  того, окупанти замінували місцевість в районі Берестового;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар’їнка%;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка;
  • на Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан ворог задіяв ударний БпЛА. Загалом на напрямку окупанти здійснили до 30 вильотів БпЛА з метою ведення повітряної розвідки.

Критична ситуація складається в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу. Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях.

Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів Російської Федерації про значні втрати і бездіяльність військового командування. У підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
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