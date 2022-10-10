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ВСУ поразили 20 районов сосредоточения вражеского вооружения и 4 ЗРК россиян – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 октября 2022, 07:17
ВСУ поразили 20 районов сосредоточения вражеского вооружения и 4 ЗРК россиян – сводка
фото: Генштаб

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 24 удара, поразив 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса противника.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Вследствие этого, за минувшие сутки, пострадала инфраструктура и мирные граждане более чем 30 населенных пунктов. Среди них - Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодатовка.

Для ударов по Запорожью противник использовал семь зенитных управляемых ракет. В очередной раз пострадала критическая инфраструктура города и жилье мирных граждан".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Поповка, Стариково, Ворожба, Янжуловка и Мирополье;
  • на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка;
  • на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения, в частности, в районах населенных пунктов Першотравневое, Северск, Макеевка, Новоегоровка, Стельмаховка, Терны, Торское и Заречное. Также, в районе населенного пункта Сватово, враг взорвал железнодорожный и автомобильный мостовые переходы;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения, в частности, в районах населенных пунктов Роздоловка, Серебрянка, Белогоровка, Верхнекаменское, Зайцево, Красная Гора, Соледар. Кроме того, оккупанты заминировали местность в районе Берестового;
  • на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровка и Марьинка%;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях огневому поражению подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Угледар, Новополье, Шахтерское, Малые Щербаки, Великая Новоселка, Малиновка и Малая Токмачка;
  • на Южнобугском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районы более 25 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. Неподалеку Дудчан враг задействовал ударный БПЛА. Всего на направлении оккупанты совершили до 30 вылетов БПЛА с целью ведения воздушной разведки.

Критическая ситуация складывается в 127 стрелковом полку так называемого 1 армейского корпуса. Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49 армии, был сразу переброшен на первую линию боевого соприкосновения в Херсонской и Николаевской областях.

Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы Российской Федерации о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях длительные перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за предыдущие сутки сбили 1 самолет врага Су-25, 3 БпЛА и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59.

Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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