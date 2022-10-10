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У Києві відновили рух поїздів на всіх лініях метро – мер

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 13:00
Станція "Театральна", фото з Вікіпедії

Уранці 10 жовтня в Києві було закрито пересадочний вузол "Театральна-Золоті ворота" – рух поїздів відновлено.

Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації, мер Віталій Кличко в Telegram

Дослівно: "Усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна-Золоті ворота".

Деталі: Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково. В КМДА закликали залишатися в укриттях. Повітряна тривога триває. 

Оновлено о 12:55: Мер Віталій Кличко повідомив, що рух поїздів на всіх лініях столичного  метрополітену наразі поновлено. Також відновив роботу пересадочний вузол "Театральна-Золоті ворота". Він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та без гострої потреби не їхати в місто.

Що цьому передувало: Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали щонайменше 2 вибухи, є загиблі та поранені.  

Теми: Київметро
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