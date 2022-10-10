У центрі Києва – вибухи: є загиблі, вибухи продовжують лунати в інших районах
Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали щонайменше 2 вибухи, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
Джерело: кореспонденти "Української правди", мер Києва Віталій Кличко у Telegram, речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі УП, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram, метрополітен у Telegram
Пряма мова Кличка: "Кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом".
Пряма мова Водолаги: "На жаль є травмовані і загиблі на різних точках ударів".
Деталі: За її словами, постраждали більше 20 людей, кількість загиблих з'ясовується.
На місці ударів піднімаються два стовпи диму. Дехто чув 3 вибухи.
Кореспонденти УП повідомляють, що на місце вибухів поїхали "швидкі".
Вранці 10 жовтня по всій Україні оголошена повітряна тривога.
Станом на 9:15 кореспонденти УП повідомляють, що вибухи лунають у різних районах міста.
Голова КОВА Олексій Кулеба повідомив, що в Київській області працює ППО. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.
У метрополітені повідомили, що рух поїздів червоною лінією призупинено, водночас всі підземні станції працюють як укриття.