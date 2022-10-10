У центрі Києва – вибухи: є загиблі, вибухи продовжують лунати в інших районах

Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали щонайменше 2 вибухи, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.

Джерело: кореспонденти "Української правди", мер Києва Віталій Кличко у Telegram, речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі УП, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram, метрополітен у Telegram

Пряма мова Кличка: "Кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом".

Пряма мова Водолаги: "На жаль є травмовані і загиблі на різних точках ударів".

Деталі: За її словами, постраждали більше 20 людей, кількість загиблих з'ясовується.

На місці ударів піднімаються два стовпи диму. Дехто чув 3 вибухи.

Фото УП

Кореспонденти УП повідомляють, що на місце вибухів поїхали "швидкі".

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Вранці 10 жовтня по всій Україні оголошена повітряна тривога.

Скриншот з alerts.in.ua

Станом на 9:15 кореспонденти УП повідомляють, що вибухи лунають у різних районах міста.

Голова КОВА Олексій Кулеба повідомив, що в Київській області працює ППО. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

У метрополітені повідомили, що рух поїздів червоною лінією призупинено, водночас всі підземні станції працюють як укриття.