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В Киеве возобновили движение поездов на всех линиях метро – мэр

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 13:00
В Киеве возобновили движение поездов на всех линиях метро – мэр
Станция "Театральная", фото с Википедии

Утром 10 октября в Киеве был закрыт пересадочный узел "Театральная-Золотые ворота" – движение восстановлено.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Дословно: "Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная-Золотые ворота".

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Детали: О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно. В КГГА призвали оставаться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается.

Обновлено в 12:55: Мэр Виталий Кличко сообщил, что движение поездов на всех линиях столичного метрополитена сейчас восстановлено. Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная-Золотые ворота". Он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и без острой необходимости не ездить в город.

Что этому предшествовало: Утром 10 октября в центре столицы прогремели по меньшей мере 2 взрыва, есть погибшие и раненые. 

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Темы: Киевметро
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