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Розвідка Британії пояснила, чому РФ наступає на Бахмут попри тиск ЗСУ на інших напрямках

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 09:59

Українські війська наступають як на північному сході, так і на півдні однак Росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу власним наступальним операціям у районі міста Бахмут.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді розвідувальної спільноті міністерства оборони Великої Британії у понеділок.

За останній тиждень російські війська просунулися до 2 км у бік Бахмута за двома напрямками, наближаючись до прориву у місто, яке сильно постраждало від обстрілів. До російських сил, вочевидь, входили підрозділи приватної військової компанії Вагнера, у тому числі персонал, нещодавно набраний із російських в'язниць.

"Триваючі зусилля Росії щодо подальшого завзятого наступу на Донбас на тлі серйозних загроз на її оперативних флангах підкреслюють необхідність досягнення оперативного успіху, а також підкреслюють негнучкий оперативний план, який досі підривав її плани", - стверджується в огляді.

Напередодні Британська розвідка розповіла про наслідки руйнування Кримського мосту для РФ.

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Теми: війнаБахмутРосіярозвідка
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