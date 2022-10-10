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Разведка Британии объяснила, почему РФ наступает на Бахмут, несмотря на давление ВСУ на других направлениях

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 09:59

Украинские войска наступают как на северо-востоке, так и на юге, однако Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание собственным наступательным операциям в районе города Бахмут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании в понедельник.

За последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону Бахмута по двум направлениям, приближаясь к прорыву в сильно пострадавший от обстрелов город. Российские силы, очевидно, включали подразделения частной военной компании Вагнера, в том числе персонал, недавно набранный из российских тюрем.

"Продолжающиеся усилия России по дальнейшему упорному наступлению на Донбасс на фоне серьезных угроз на ее оперативных флангах подчеркивают необходимость достижения оперативного успеха, а также подчеркивают негибкий оперативный план, до сих пор подрывавший ее планы", - утверждается в обзоре.

Накануне британская разведка рассказала о последствиях разрушения Крымского моста для РФ.

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Темы: войнаБахмутРосcияразведка
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