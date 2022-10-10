По Харкову й області завдано ракетні удари, повністю зникло світло, перебої з водою

Російські війська вранці 10 жовтня завдали ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Харкові та в інших населених пунктах Харківської області, подекуди зникли електрика та вода.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "Суспільне Харків"

Пряма мова Терехова: "Попередньо три прильоти по Харкову. Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста зникло світло, відсутнє водопостачання.

Фахівці обленерго, наші комунальники роблять усе можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова".

Деталі: Пізніше Терехов сказав в ефірі телемарафону: "З ранку є обстріли та прильоти по критичній інфраструктурі, що забезпечує життєдіяльність міста Харкова. Наразі Харків повністю знеструмлений: немає електроенергії, немає подачі води відповідно".

"Ми зупинили метрополітен. Евакуювали людей, люди перебувають на станції. Зараз метрополітен працює як укриття. На жаль, метрополітен є основним укриттям у Харкові", – додав мер.

За словами Терехова, місто обстрілювали з РСЗВ і застосовували ракети, щоб зруйнувати інфраструктуру.

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Пряма мова Синєгубова: "Ворог завдає ракетних ударів по Харкову та критичній інфраструктурі Харківської області. Об’єкти зазнали пошкоджень. Деякий час може бути відсутнє електро- та водопостачання".

Деталі: Синєгубов попросив жителів Харкова й області залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Суспільне" інформує, що після ранкового обстрілу 10 жовтня у Харкові, крім метро, не ходить наземний електротранспорт. Підземка відкрита як укриття.

У місті немає води, є порушення в роботі інтернет-провайдерів.

"Харківобленерго" повідомило, що ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі регіону, але енергетики перебувають на місцях і роблять все можливе для найскорішого відновлення електропостачання.

Повітряна тривога зберігається по всій Україні з 07:28, у Харківській області – з 06:47.

Уранці 10 жовтня вибухи прогриміли в Києві, Львові, Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Конотопі (Сумська область). Росіяни атакують, зокрема, енергетичні об'єкти.