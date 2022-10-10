Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

По Харькову и области нанесены ракетные удары, полностью пропал свет, перебои с водой

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 12:01

Российские войска утром 10 октября нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове и в других населенных пунктах Харьковской области, кое-где исчезли электричество и вода.

Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "Суспільне Харків"

Прямая речь Терехова: "Предварительно три прилета по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение.

Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова".

Детали: Позже Терехов сказал в эфире телемарафона: "С утра есть обстрелы и прилеты по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность города Харькова. Сейчас Харьков полностью обесточен: нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно". 

"Мы остановили метрополитен. Эвакуировали людей, люди находятся на станции. Сейчас метрополитен работает в качестве укрытия. К сожалению, метрополитен является основным укрытием в Харькове", – добавил мэр.

По словам Терехова город обстреливали из РСЗО и применяли ракеты, чтобы разрушить инфраструктуру.  

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Синегубова: "Враг наносит ракетные удары по Харькову и критической инфраструктуре Харьковской области. Объекты получили повреждения. Некоторое время может отсутствовать электро- и водоснабжение".

Детали: Синегубов попросил жителей Харькова и области оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Суспільне" информирует, что после утреннего обстрела 10 октября в Харькове, кроме метро, не ходит наземный электротранспорт. Подземка открыта как укрытие.

В городе нет воды, есть нарушения в работе интернет-провайдеров.

"Харьковоблэнерго" сообщило, что враг наносит удары по критической инфраструктуре региона, но энергетики находятся на местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

Воздушная тревога сохраняется по всей Украине с 07:28, в Харьковской области – с 06:47.

Утром 10 октября взрывы прогремели в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Днепре, Одессе, Николаеве, Конотопе (Сумская область). Россияне атакуют, в частности, энергетические объекты.

УП, обновлено от 10:28
Темы: ХарьковХарьковская областьэлектроэнергиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

Все новости...
Харьков
В Харькове и области на 40-50% восстановили электроснабжение
Ночной обстрел Харькова: Россияне запускали ракеты из Белгорода, есть пострадавший
Харьков: Россияне обстреляли ракетами центр, загорелась больница
Последние новости
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
23:49
Киевляне вечером "прикрутили" потребление электроэнергии на четверть – Укрэнерго
23:47
Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему
23:25
"Эта баклажка с водой – ценнее всех моих вещей": как украинцев эвакуировали из опасных регионов
23:19
Байден пообещал Украине передовые системы ПВО
23:14
Глава Евросовета: ракетные удары РФ свидетельствуют о растущем отчаянии Кремля
23:06
Экономические новости 10 октября: веерные отключения из-за ударов РФ, Украина прекращает экспорт электроэнергии
22:59
Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ
Все новости...