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Росіяни випустили "Калібри" з Чорного моря

Альона Мазуренко Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:50
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Російські окупанти на додачу до масованих ракетних обстрілів та атаки дронів запустили з акваторії Чорного моря ракети "Калібр".

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Всі в укриттях! Пуски "Калібрів" із Чорного моря, розворот у бік Кривого Рогу".

Деталі: До цього в ОВА повідомили, що окупанти випустили 47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00.

Також над Україною помітили іранські дрони-камікадзе: 8 зі сторони Білорусі, біля Миколаєва, на Житомирщині та Одещині.

Російські літаки також низько летять з боку Чаплинки в напрямку України. За словами глави Миколаївської ОВА, їх багато, проте українська ППО не спить.

Теми: обстрілРосіявійна
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