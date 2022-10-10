Росіяни випустили "Калібри" з Чорного моря

Російські окупанти на додачу до масованих ракетних обстрілів та атаки дронів запустили з акваторії Чорного моря ракети "Калібр".

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Всі в укриттях! Пуски "Калібрів" із Чорного моря, розворот у бік Кривого Рогу".

Деталі: До цього в ОВА повідомили, що окупанти випустили 47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00.

Також над Україною помітили іранські дрони-камікадзе: 8 зі сторони Білорусі, біля Миколаєва, на Житомирщині та Одещині.

Російські літаки також низько летять з боку Чаплинки в напрямку України. За словами глави Миколаївської ОВА, їх багато, проте українська ППО не спить.